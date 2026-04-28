la decima edizione di woman’s essence show dedicata alle artiste contemporanee si terrà a milano

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima edizione di Woman’s Essence Show si svolgerà a Milano dal 1 all’8 maggio, coinvolgendo tre location diverse: l’Auditorium della Fondazione San Fedele, il Centro Culturale di Milano e un flashmob in piazza Duomo. La manifestazione sarà dedicata alle artiste contemporanee e prevede vari eventi e iniziative durante la settimana. Le sedi ospiteranno esposizioni e incontri, mentre il flashmob rappresenterà un momento pubblico e collettivo.

La decima edizione di Woman’s Essence Show arriva a Milano dal 1 all’8 maggio, tra l’Auditorium della Fondazione San Fedele (via Ulrico Hoepli 3b), il Centro Culturale di Milano (largo Corsia dei Servi 4) e un evento speciale, un flashmob, organizzato in piazza Duomo, in collaborazione con.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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