la decima edizione di woman’s essence show dedicata alle artiste contemporanee si terrà a milano

La decima edizione di Woman’s Essence Show si svolgerà a Milano dal 1 all’8 maggio, coinvolgendo tre location diverse: l’Auditorium della Fondazione San Fedele, il Centro Culturale di Milano e un flashmob in piazza Duomo. La manifestazione sarà dedicata alle artiste contemporanee e prevede vari eventi e iniziative durante la settimana. Le sedi ospiteranno esposizioni e incontri, mentre il flashmob rappresenterà un momento pubblico e collettivo.

La decima edizione di Woman’s Essence Show arriva a Milano dal 1 all’8 maggio, tra l’Auditorium della Fondazione San Fedele (via Ulrico Hoepli 3b), il Centro Culturale di Milano (largo Corsia dei Servi 4) e un evento speciale, un flashmob, organizzato in piazza Duomo, in collaborazione con.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Estetiche contemporanee, mostra di Tapparini e Giardina dedicata alle donneEstetiche contemporanee è il titolo della nuova mostra, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, ideata dal maestro Vittorio... “The Trauma Show”: quando il teatro dà voce alle fragilità contemporaneeRoma accoglie un nuovo format teatrale capace di coniugare introspezione, performance e contemporaneità: The Trauma Show, in scena presso il Teatro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Olimpia@School: si chiude la decima edizione; Come sarà la decima edizione della fiera Art Monte-Carlo nel Principato di Monaco; Il 31 maggio la decima edizione dell'Eroica di Montalcino: oltre un terzo viene dall'estero; Il Festival del Nerd celebra la sua decima edizione. la decima edizione di woman’s essence show, dedicata alle artiste contemporanee, si terrà a milanoL'appuntamento dal 1 all'8 maggio, tra mostre ed eventi, tra cui un flashmob realizzato in piazza Duomo in collaborazione con l’associazione 100 Donne Vestite di Rosso ... milanotoday.it Suoni Controvento, svelati altri quattro artisti per la decima edizioneSuoni Controvento aggiunge nuovi nomi alla lineup della decima edizione, tra Narni, Gubbio, Fossato di Vico e Montone. Un programma che cresce settimana dopo settimana, con artisti che spaziano dal ca ... umbria24.it Siamo alla decima edizione e non ci sembra vero. 22-23-24 maggio, da Piazza XX Settembre al Teatro Giordano. Tre giorni di fumetti, cosplay, gaming, manga e tutto il caos che ci piace. La decima è vostra. Ci vediamo là. Info nel link in bio Foggia, 22-23- - facebook.com facebook L’ #ASviS presenta la decima edizione del Festival dello #SviluppoSostenibile. La manifestazione torna, nel mese di #maggio, con centinaia di iniziative della società civile in Italia, online e nel mondo x.com