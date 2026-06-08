Zona attrezzata per il fitness all' aperto al via i lavori sul Pubblico Passeggio
I lavori per la creazione di una nuova area fitness all'aperto sono iniziati l’8 giugno sul Pubblico Passeggio, nell’area del Bastone Corneliana.
Sono iniziati l'8 giugno, sul Pubblico Passeggio, i lavori per la realizzazione di una nuova zona attrezzata per il fitness all'aperto nell'area del Bastone Corneliana. L'intervento, affidato alla ditta specializzata Proludic Srl - operatore che si occuperà anche della successiva installazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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