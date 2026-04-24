Sabato 25 aprile il mercato si sposta sul Pubblico Passeggio

Sabato 25 aprile il mercato settimanale si terrà nel Passeggio pubblico invece che nelle consuete piazze di piazza Cavalli e piazza Duomo. La modifica dell’area di svolgimento è stata decisa per permettere le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione. La scelta riguarda l’intera giornata e coinvolge gli operatori e i visitatori del mercato. La riorganizzazione temporanea interessa le vie che si trovano lungo il percorso del Passeggio pubblico.

Domani, sabato 25 aprile, per consentire le celebrazioni dell'81° anniversario della Liberazione, il mercato settimanale si sposterà eccezionalmente da piazza Cavalli e piazza Duomo al Pubblico Passeggio. Per garantirne lo svolgimento in sicurezza, dalle ore 6 del mattino sino alle 16 saranno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Lavori al via in piazza Garibaldi: dal 21 marzo il mercato del sabato si sposta nel cuore del centro storicoFABRIANO - A partire da sabato 21 marzo il mercato settimanale sarà temporaneamente ricollocato nel centro storico, con una nuova distribuzione degli... Leggi anche: Sul Listone c'è il maxi evento musicale, il mercato del venerdì si sposta per 3 settimane Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Weekend 25 e 26 aprile a Roma e nel Lazio: sagre, mostre, musica e gite provincia per provincia; Gli Amici Animali; Sagre in Campania dal 23 al 26 aprile: feste, sapori e borghi da scoprire nel weekend; Turbe da Passeggio 2026 Forlì. Nel cuore del centro storico di Piacenza, a pochi passi dal Pubblico Passeggio e in posizione comoda a tutti i principali servizi, negozi e collegamenti, vi proponiamo in locazione un grazioso bilocale completamente ristrutturato, situato all’interno di una piccol facebook