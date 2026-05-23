Lavori ultimati | il Monumento al Marinaio d' Italia nuovamente aperto al pubblico
Il Monumento al Marinaio d'Italia è stato riaperto al pubblico dopo lavori di restauro e manutenzione. La riapertura segue una chiusura temporanea e si inserisce in un progetto finanziato con fondi pubblici. La struttura, simbolo della città, è ora di nuovo accessibile ai visitatori. Gli interventi hanno permesso di completare le operazioni di manutenzione e miglioramento della sicurezza. La città può ora riappropriarsi di uno dei suoi punti di riferimento storico e culturale.
BRINDISI - La città torna a farsi ammirare dall’alto. Riapre oggi uno dei simboli identitari della città a seguito della chiusura temporanea, che ha consentito di portare a compimento un articolato programma di interventi resi possibili grazie a fondi appositamente reperiti dall'Amministrazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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