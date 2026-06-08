L'attrice hollywoodiana è stata vista mentre pranzava al Caffè del Tasso, in Città Alta, durante una pausa dalle riprese del film Netflix «Positano». Era accompagnata dal marito, e entrambi hanno camminato tra le strade storiche della zona, fermandosi per alcuni minuti nel locale. La scena è stata notata da diversi passanti, attratti dalla presenza della celebrità.

LA CURIOSITÀ. L’attrice hollywoodiana, impegnata nelle riprese del film Netflix «Positano», ha visitato Bergamo insieme al marito Marco Perego. Pranzo in Piazza Vecchia e una dedica speciale per i 550 anni dello storico locale. Una pausa tra un ciak e l’altro per scoprire le bellezze di Bergamo. Nella giornata di lunedì 8 giugno, l’attrice hollywoodiana Zoe Saldana, protagonista di numerosi successi internazionali, ha visitato Città Alta insieme al marito, il regista Marco Perego. vede coinvolto anche l’attore Matthew McConaughey, ha scelto di concedersi alcune ore di relax lontano dal set con il marito. Dopo una passeggiata tra le vie storiche e i panorami più suggestivi di Città Alta, Zoe Saldana e Marco Perego si sono fermati per il pranzo al celebre Caffè del Tasso, uno dei locali simbolo di Piazza Vecchia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Zoe Saldana incanta Città Alta: pranzo al Caffè del Tasso durante una pausa dal set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riprese di Positano con Matthew McConaughey e Zoe Saldaña sul lago di Iseo: strade chiuse, quando e orari per il set di NetflixLa prossima settimana, il lago di Iseo sarà teatro di riprese cinematografiche con attori noti.

Zoe Saldaña è il nuovo volto di Lancôme (e sì, è una power move beauty)Lancôme ha annunciato la nomina di Zoe Saldaña come nuovo volto internazionale del marchio.

Zoe Saldana incanta Città Alta: pranzo al Caffè del Tasso durante una pausa dal setL’attrice hollywoodiana, impegnata nelle riprese della serie Netflix Positano, ha visitato Bergamo insieme al marito Marco Perego. Pranzo in Piazza Vecchia e una dedica speciale per i 550 anni dello ... ecodibergamo.it

Zoe Saldaña con il marito italiano Marco Perego agli Oscar 2025: Sono una figlia orgogliosa di genitori immigratiZoe Saldaña trionfa agli Oscar 2025 per Emilia Pérez Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo si è tenuta la cerimonia degli Oscar 2025 e tra i tanti premi della serata, la statuetta per la ... deejay.it