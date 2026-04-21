Lancôme ha annunciato la nomina di Zoe Saldaña come nuovo volto internazionale del marchio. La scelta si inserisce in un percorso di rafforzamento della strategia di comunicazione, puntando su figure di grande riconoscibilità e forte identità. La cantante e attrice, nota per la sua presenza in vari progetti cinematografici, si aggiunge al team di ambassador globali dell’azienda. La collaborazione entrerà in vigore nelle prossime campagne pubblicitarie.

Nuovo volto, nuova fase per il mondo del beauty. Lancôme annuncia l’ingresso di Zoe Saldaña nel suo roster di global ambassador, consolidando una direzione sempre più orientata a figure con identità forte, riconoscibile e trasversale. L’annuncio arriva da New York e segna un aggiornamento preciso nell’immaginario del brand: meno estetica costruita, più presenza reale. Lancôme sceglie Zoe Saldaña: nuova global ambassador, energia forte e beauty senza filtri. Attrice premio Oscar, produttrice e figura centrale nell’industria cinematografica contemporanea, Saldaña porta con sé una carriera costruita su franchise globali—da Avatar a Avengers: Endgame —e progetti autoriali più recenti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zoe Saldaña è il nuovo volto di Lancôme (e sì, è una power move beauty)

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