La prossima settimana, il lago di Iseo sarà teatro di riprese cinematografiche con attori noti. Sul set sono presenti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, e le riprese interesseranno alcune strade della zona. Per consentire le operazioni, alcune vie saranno chiuse in determinati orari. La produzione, legata a Netflix, ha comunicato le date e gli orari delle chiusure, che coinvolgeranno diverse fasce della giornata. La zona si prepara a essere al centro di un'iniziativa cinematografica internazionale.

Iseo (Brescia), 18 maggio 2026 – La prossima settimana il Sebino diverrà un distaccamento di Hollywood. Dal 25 maggio, difatti, il lago d’Iseo, che si divide tra le province di Brescia e Bergamo, sarà uno dei luoghi dove saranno effettuate le riprese di Positano: pellicola prodotta da Netflix con protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña per la regia di Daniel Roher. Si comincia il 25 maggio a Tavernola Bergamasca, poi Iseo. Si comincia da Tavernola Bergamasca lunedì 25 maggio. Dalle 7 alle 16 si girerà sulla strada provinciale 469 in via Sarnico, Roma e Piazza Sopra, mentre tra le 13 e le 20 si girerà sulla Provinciale 78 in via Cambianica, Rivolta e Calchere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riprese di Positano con Matthew McConaughey e Zoe Saldaña sul lago di Iseo: strade chiuse, quando e orari per il set di Netflix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Positano Trailer & Release Date Netflix Matthew McConaughey & Zoe Saldana

Sullo stesso argomento

Ciak, si gira: sul lago d'Iseo il film con Matthew McConaughey e Zoe SaldanaCiak, si gira: dopo la chiamata alle armi per oltre 300 comparse da impiegare sul set, sono oramai ufficiali anche le date delle riprese per il film...

Iseo, all’oratorio ci sono le star di Hollywood. Sul lago si gira il film “Positano“ con McConaughey, Saldana e il regista canadese RoherIseo (Brescia), 23 aprile 2026 – Con altre località del Sebino, Iseo sarà tra i luoghi protagonisti di “Positano“, produzione internazionale le cui...

BAR PRINCIPE DI PIEMONTE DI CORREALE ANTONELLA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sto pianificando un viaggio sulla costa di Amalfi e voglio sapere quale obiettivo portare. reddit

Riprese cinematografiche a Furore, chiusa l’area di Marina di PraiaIl Comune di Furore informa cittadini, residenti e visitatori che da oggi entreranno in vigore temporanee limitazioni alla circolazione e all'accesso nell'area di Marina di Praia in occasione delle ri ... ilvescovado.it

Litoranea off limits per le riprese. Tra Riva di Solto e Castro chiusa 12 giorniSi gira dal 25 maggio. Prime ordinanze in attesa di cast e tecnici. A Tavernola strade a intermittenza. Il piano per Lovere ancora in definizione. ecodibergamo.it