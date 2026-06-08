Zerocalcare è tornato negli studi di Radio Deejay per una nuova sfida di disegno a occhi chiusi. Durante l’esperimento, ha cercato di disegnare senza guardare il foglio, producendo un risultato che ha sorpreso i presenti. L’artista ha completato il disegno senza utilizzare la vista, mettendo alla prova una delle capacità più complesse per un disegnatore. L’evento è stato trasmesso in diretta radio, suscitando reazioni di stupore tra gli ascoltatori e i partecipanti.

Zerocalcare è tornato negli studi di Radio Deejay ed ha accettato ancora una volta una sfida che mette alla prova una delle abilità più sorprendenti di ogni disegnatore: continuare a disegnare senza poter vedere ciò che sta facendo. L’occasione è stata la promozione di Due Spicci, la sua nuova serie animata disponibile su Netflix, ma il risultato è diventato rapidamente uno dei momenti più curiosi e divertenti dell’incontro. Precisiamo che la sfida di cui sopra non nasce dal nulla, visto che già nel 2022, dopo il successo di Strappare lungo i bordi, il fumettista romano era stato coinvolto in un esperimento simile durante una visita a Catteland. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Zerocalcare prova a disegnare a occhi chiusi, poi il risultato lascia tutti senza parole

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