Lisa Rinna agli Oscar | l’abito sembra normale poi il dettaglio lascia tutti senza parole

Durante la cerimonia degli Oscar, un’attrice ha indossato un abito che inizialmente sembrava semplice e senza particolari elementi distintivi. Tuttavia, un dettaglio nascosto nel design ha catturato immediatamente l’attenzione di tutti i presenti, lasciando senza parole chiaro che il suo outfit aveva qualcosa di sorprendente. La scena ha fatto discutere tra fotografi e spettatori, creando un momento di grande curiosità.

Quando sembra che il red carpet non possa più sorprendere, arriva un look capace di ribaltare ogni aspettativa. Agli eventi legati agli Oscar 2026, Lisa Rinna ha catturato l’attenzione con un abito che ha immediatamente fatto il giro del mondo: un vestito realizzato con veri capelli umani. Un’idea tanto audace quanto disturbante per alcuni, che ha acceso il dibattito tra chi parla di arte e chi invece di eccesso. L’attrice si è presentata all’afterparty organizzato dalla Elton John AIDS Foundation, uno degli appuntamenti più seguiti della notte degli Oscar. A prima vista, il vestito sembrava un classico abito nero senza spalline, con frange sottili e dettagli cut-out che valorizzavano la silhouette. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lisa Rinna agli Oscar: l’abito sembra normale, poi il dettaglio lascia tutti senza parole Articoli correlati Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026La creazione indossata, che da lontano potrebbe sembrare un normale abito con frange sottili, senza spalline arricchito di dettagli cut-out, è in... Un abito fatto con cinque chili di capelli umani: il vestito choc di Lisa Rinna agli Oscar 2026Quando pensi di aver visto tutto sul red carpet, arriva Lisa Rinna a sorprendere tutti. Aggiornamenti e notizie su Lisa Rinna Temi più discussi: Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026; Un abito fatto con cinque chili di capelli umani: il vestito choc di Lisa Rinna agli Oscar 2026; Oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look (choc) di Lisa Rinna; Oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look (choc) di Lisa Rinna. Un abito fatto con cinque chili di capelli umani: il vestito choc di Lisa Rinna agli Oscar 2026L'attrice ha sfoggiato una creazione unica di Christian Cowan all'Elton John AIDS Foundation party parallelo agli Oscar 2026 ... ilfattoquotidiano.it Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026L'attrice americana ha partecipato al watch party degli Oscar 2026 indossando un abito couture fatto di lunghissimi capelli veri. Ecco com'era e chi l'ha fatto ... vanityfair.it «Mi piace correre dei rischi. Mi piace fare cose divertenti. Ho pensato: "È una follia, ma perché non mi mandi qualche schizzo "» Così Lisa Rinna ha commentato la scelta di indossare un abito davvero fuori dal comune all’afterparty degli Oscar organizzato da facebook #oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look "folle" di #lisa rinna x.com