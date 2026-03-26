Madonna riappare a Venezia e lascia tutti senza parole

A distanza di quarantadue anni dal suo celebre video, la cantante si è presentata di nuovo a Venezia, attirando l’attenzione di numerosi presenti. Con lei è stata vista anche l’attrice Julia Garner. La sua presenza ha causato grande sorpresa tra i testimoni e i media presenti, che hanno assistito a un evento che ha mescolato passato e presente nella città lagunare.

Quarantadue anni dopo il video che la rese una leggenda mondiale, la popstar torna nella Laguna insieme a Julia Garner, creando un incontro tra epoche che fonde memoria, spettacolo e contemporaneità A distanza di oltre quattro decenni dal video che la consacrò come simbolo globale, Madonna riappare a Venezia con lo stesso spirito audace che negli anni Ottanta mescolava elementi sacri e provocazione, eleganza e sensualità. La scena si apre su una gondola che scivola lenta tra i canali, mentre le note di Like a Virgin accompagnano un’atmosfera sospesa tra nostalgia e presente. Accanto a lei si distingue Julia Garner, giovane attrice scelta per interpretarla in un progetto cinematografico scritto dalla stessa artista. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Inter, colpo di scena Akanji: l’addio a gennaio che lascia tutti senza paroleRetroscena clamoroso sul difensore svizzero che è diventato in poco tempo il perno assoluto della difesa nerazzurra L’Inter si prepara a una sfida... Gerry Scotti risponde a Corona e lascia tutti senza parole: «Io a letto con 30 letterine?»Le parole pronunciate da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo hanno sollevato un’ondata di indignazione e polemiche. Contenuti utili per approfondire Madonna riappare Argomenti discussi: Madonna torna a Venezia e riscrive il mito: ancora Like a Virgin, 42 anni dopo. Madonna nel cast della seconda stagione di The Studio. Riprese in corso a Venezia anche con il direttore della Mostra Alberto BarberaSeth Rogen, ideatore della serie insieme a Evan Goldberg, guida un cast che include Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Bryan Cranston. rtl.it Madonna torna a Venezia e riscrive il mito: ancora Like a Virgin, 42 anni dopoLike a Virgin… again and again. È una frase semplice, quasi sussurrata, ma detta da Madonna diventa un manifesto, un ritorno, una provocazione che attraversa il tempo. A oltre 42 anni da quel videoc ... domanipress.it