Il presidente ucraino ha affermato che la Russia ha deciso di proseguire il conflitto per motivi di profitto economico. Secondo quanto dichiarato, alcuni leader russi avrebbero mostrato sorrisi durante decisioni importanti, suggerendo un interesse personale nelle scelte fatte. Non sono stati forniti dettagli su chi possa trarre vantaggio finanziario dalla guerra o sui motivi specifici dei sorrisi dei leader russi.

? Domande chiave? In Breve Zelensky denuncia la scelta russa di proseguire il conflitto dopo le ultime risposte. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha diffuso un messaggio video lo scorso 7 giugno 2026, accusando la parte russa di aver confermato la volontà di continuare la guerra. Secondo il leader di Kiev, la reazione arrivata oggi rappresenta una risposta debole che non porta alcun cambiamento concreto verso la fine delle ostilità. Le parole del Presidente riflettono una profonda amarezza per l’atteggiamento di Mosca. Zelensky sostiene che la controparte non abbia alcun interesse a porre termine al conflitto, sottolineando come questa posizione sia stata percepita con delusione da gran parte della comunità internazionale. Il messaggio punta il dito contro una gestione del conflitto che sembra servire esclusivamente gli interessi personali di chi la guida e di chi trae profitto da questa situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo

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