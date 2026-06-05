Ucraina Zelensky | Putin ha scelto ancora la guerra

Venerdì, il presidente ucraino ha dichiarato che la Russia ha scelto di riprendere il conflitto armato. Zelensky ha affermato che la decisione è stata presa ancora una volta dal governo russo, senza indicare ulteriori dettagli. La dichiarazione si riferisce a una ripresa delle ostilità, confermando che la Russia ha optato per l’uso della forza invece di altre soluzioni. La comunicazione è stata rilasciata attraverso un intervento pubblico.

Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia “ha scelto ancora una volta la guerra”. “Sfortunatamente, la parte russa ha scelto ancora una volta la guerra: tutti hanno sentito la dichiarazione di oggi. Una dichiarazione debole. Lui (Putin) semplicemente non vuole porre fine alla guerra”, ha detto Zelensky. Intervenendo venerdì al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il leader russo Vladimir Putin ha respinto la proposta di Zelensky per un incontro faccia a faccia sulla fine del conflitto che dura da 4 anni, dicendo che non vede “nessun motivo” di farlo. Questo articolo Ucraina, Zelensky: “Putin ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, Zelensky e Putin annunciano la tregua

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