Zegna ha presentato la sua collezione a Malibu, scegliendo un luogo che combina bellezza e vulnerabilità. La sfilata si è svolta in un contesto che richiama il cinema, ma anche una realtà fragile, lontana dall’immagine stereotipata della località californiana. La location è stata percepita come simbolo di un equilibrio tra fascino e vulnerabilità, riflettendo un approccio diverso rispetto alle tradizionali passerelle. La collezione è stata mostrata in un ambiente naturale, con attenzione alla scenografia e alla scelta dei materiali.

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nella scelta di Zegna di sfilare a Malibu. Non per il glamour hollywoodiano o per l’ennesima cartolina californiana, ma perché oggi Malibu è un luogo sospeso tra fascino e fragilità. A pochi mesi dagli incendi che hanno segnato la costa, il panorama alterna spiagge iconiche, palme annerite e strutture in ricostruzione. È proprio qui che Alessandro Sartori ha scelto di presentare la collezione Estate 2027, trasformando il celebre Malibu Pier in una passerella affacciata sul Pacifico. Zegna Alessandro Sartori saluta sul Malibu Pier dopo una sfilata presentata sotto la tipica coltre grigia del June Gloom Niente tramonti spettacolari né cieli tersi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Zegna sfila a Malibu: Alessandro Sartori porta l’estate italiana sul Pacifico

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