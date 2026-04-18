Show dei Tributi | concerto di Alessandro Carieri al Teatro Jolly sul palco rivive la musica italiana
Domenica 19 aprile 2026, alle ore 17.30, al Teatro Jolly si terrà lo spettacolo intitolato “Show dei Tributi”, curato da Alessandro Carieri. L’evento propone un concerto che ripropone brani della musica italiana attraverso un mix di musica, trasformismo e intrattenimento. La serata vedrà l’esibizione di Carieri, che ricrea le canzoni più celebri del panorama musicale nazionale in un format dedicato agli appassionati del genere.
Domenica 19 aprile 2026, alle ore 17.30, al Teatro Jolly prende vita lo “Show dei Tributi”, uno spettacolo che unisce musica, trasformismo e intrattenimento in un coinvolgente viaggio nella grande musica italiana. Un concerto dal vivo capace di emozionare, divertire e far cantare il pubblico di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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