Durante una manifestazione pubblica, sono stati mostrati simboli e immagini disturbanti, tra cui una ghigliottina e fotografie capovolte, associate ai rappresentanti di governo presenti. Tra questi figure si trovano figure di rilievo politico, mentre alcuni manifestanti considerano l’evento un’azione pacifica e democratica. La manifestazione ha riproposto un copione già visto in passato, con la partecipazione di gruppi anarchici e centri sociali, mentre le scenografie adottate sono apparse sempre più inquietanti.

Il copione è il solito, trito e ritrito, visto nelle manifestazioni pro-Pal, con anarchici e centri sociali, ma l’allestimento “scenografico” per l’occasione scivola sempre più pericolosamente nell’orrore. A Roma, il corteo internazionale “No Kings” si è presentato con il consueto carico di retorica “pacifista”, smentita però dai fatti pochi metri dopo la partenza da Piazza della Repubblica. Corteo Roma: subito in piazza ghigliottina e foto a testa in giù per Meloni, Nordio e La Russa. Mentre i leader della sinistra e del sindacato sfilavano sorridenti, alle loro spalle la piazza metteva in mostra il peggio del repertorio antagonista: una ghigliottina in legno e le foto della premier Giorgia Meloni, del Guardasigilli Carlo Nordio e del presidente del Senato Ignazio La Russa esposte rigorosamente a testa in giù in piazza dell’Esquilino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ghigliottina e foto a testa in giù per Meloni, Nordio e La Russa: ecco chi sfila per la pace. Ma per Landini è compagni è “pacifico e democratico” (video)

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