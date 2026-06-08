Yorgos Lanthimos ha annunciato di voler interrompere la carriera di regista e dedicarsi esclusivamente alla fotografia. Dopo aver diretto tre film in tre anni, ha spiegato di aver ritrovato nella fotografia una libertà che il cinema, con le sue produzioni e i finanziamenti, rischia di limitare. Non ha ancora confermato se realizzerà altri film in futuro, ma ha dichiarato di dover ritrovare la gioia nel suo lavoro.

Dopo tre film in appena tre anni, Yorgos Lanthimos sembra pronto a rallentare. Il regista greco racconta di aver ritrovato nella fotografia una libertà che il cinema, tra produzioni e finanziamenti, rischia talvolta di soffocare. Negli ultimi anni il nome di Yorgos Lanthimos è comparso con una frequenza quasi insolita per un autore del suo calibro. Prima Povere creature, poi Kinds of Kindness, infine Bugonia. Un'accelerazione creativa che ha lasciato il segno, ma che potrebbe avere presentato il conto. Oggi il regista greco parla apertamente della necessità di fermarsi e, per la prima volta dopo molto tempo, lascia persino aperta una domanda che fino a poco fa sembrava impensabile: continuerà davvero a fare cinema? Dalla macchina da presa alla macchina fotografica A sentire Yorgos Lanthimos, il suo ritorno al cinema non è così scontato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yorgos Lanthimos adesso vuole fare soltanto il fotografo: “Farò altri film? Devo ritrovare la gioia"

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