Al Rouge et Noir tornano le Notti horror | sul grande schermo Dogtooth il film di Yorgos Lanthimos
Al Rouge et Noir si tiene il secondo appuntamento delle Notti Horror, con la proiezione di “Dogtooth” di Yorgos Lanthimos prevista per mercoledì 22 aprile alle 21:30. Il film verrà mostrato in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’evento rientra nel ciclo dedicato alle pellicole horror, offrendo agli spettatori un’opportunità di visione in un ambiente dedicato. La serata si svolge presso il cinema Rouge et Noir.
Secondo appuntamento per il nuovo ciclo delle “Notti Horror” al Rouge et Noir: mercoledì 22 aprile alle 21:30 la proiezione di “Dogtooth” di Yorgos Lanthimos, in lingua originale con sottotitoli in italiano.Tra le opere di esordio del regista greco, candidato all’Oscar® come miglior Film.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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