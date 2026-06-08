Il giocatore della Juventus spera di essere in campo nella partita contro l’Australia. Si sta riprendendo da un infortunio e le valutazioni sul suo stato di salute sono positive. La nazionale turca, però, non vuole rischiare ulteriormente e deciderà se schierarlo o meno in base alle sue condizioni. L’esordio ai Mondiali con la Turchia potrebbe arrivare nel prossimo match.

di Francesco Spagnolo Yildiz spinge per giocare contro l’Australia. La Turchia non si prenderà rischi, ma le sensazioni sul giocatore della Juve sono positive. Il conto alla rovescia è iniziato e la Turchia attende con il fiato sospeso il debutto contro l’Australia. In cima ai pensieri del commissario tecnico Vincenzo Montella c’è la gestione dei suoi talenti, primo fra tutti il numero dieci bianconero. Nonostante l’ultimo infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di essere presente nel derby della Mole, Yildiz farà di tutto per esserci. Nelle ultime settimane il turco si è allenato a parte per cercare di superare in maniera definitiva l’infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz vuole essere presente contro l’Australia: come sta il giocatore della Juve e cosa filtra sull’esordio Mondiale con la Turchia

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