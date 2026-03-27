Yildiz non si ferma e vuole il Mondiale con la Turchia | il messaggio dopo la vittoria contro la Romania è chiaro – FOTO

Dopo la vittoria contro la Romania, la nazionale turca si è qualificata per la finale dei play-off. Un giocatore ha pubblicato un messaggio in cui ha espresso l’intenzione di puntare al Mondiale con la squadra. La partita ha confermato la qualificazione, e il team si prepara ora alla fase decisiva del torneo di qualificazione.

Yildiz mette nel mirino il Mondiale. La vittoria contro la Romania ha permesso alla Turchia di approdare in finale dei play-off. Il suo messaggio. La Turchia mette nel mirino il Mondiale. La vittoria contro la Romania ha permesso alla squadra di Montella di approdare in finale, ma la nazionale non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. La conferma arriva anche da Yildiz, che sui social ha inviato un messaggio molto chiaro ai tifosi e ai compagni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Abbiamo combattuto alla grande come squadra e superato il primo ostacolo. Combatteremo fino all’ultima goccia di sudore per superare l’ultimo ostacolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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