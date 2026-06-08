Yakimesheria porta in Italia la rivoluzione della Poke Fritta

Un nuovo ristorante di cucina giapponese ha aperto in Italia, introducendo la “Poke Fritta” come piatto principale. Si tratta di un locale dedicato esclusivamente a questa proposta, che combina la tradizione delle poke con una preparazione fritta. La clientela può scegliere tra diverse varianti di pesce e condimenti, serviti in ciotole. L’apertura è avvenuta di recente e ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di cucina asiatica.

. Il primo locale interamente dedicato allo yakimeshi apre nel Centro Commerciale Medì di Teverola, proponendo una formula innovativa e completamente personalizzabile che unisce la tradizione giapponese al modello vincente delle poke bowl. Nel panorama della ristorazione veloce italiana arriva una novità destinata a far parlare di sé. Dopo il successo delle poke bowl e la diffusione di format specializzati dedicati a kebab e gyoza, il 2026 segna l’ingresso di un nuovo protagonista nel settore del food retail: lo yakimeshi. A introdurlo in una veste completamente rinnovata è Yakimesheria, il primo punto vendita in Italia interamente focalizzato su questa celebre specialità della cucina giapponese. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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