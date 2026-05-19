Food Figura Circana Italia | Il consumo di salmone cresce in Italia grazie a sushi poke e delivery

Negli ultimi tempi si è osservato un aumento del consumo di salmone in Italia, con una crescita della sua presenza nei menu dei ristoranti e nelle offerte di pasti da asporto. Questa tendenza si accompagna a un incremento di piatti come sushi, poke e altre specialità che utilizzano il salmone come ingrediente principale. La diffusione di queste preparazioni ha contribuito a far crescere la domanda di questo pesce nel settore della ristorazione fuori casa.

(Adnkronos) – "Il salmone ha avuto un'evoluzione quantitativa per quanto riguarda la ristorazione in Italia, aumentando la quota e la presenza presso i menù disponibili fuori casa. Una spinta importante è data dal salmone consumato come sushi, quindi dal salmone crudo, che ha sempre attratto la curiosità dei consumatori su quella parte di esperienziale etnica,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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