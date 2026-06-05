Un nuovo locale italiano specializzato in poke fritta ha aperto recentemente e sta attirando molti influencer e clienti. Il negozio, che propone questa variante di poke, è diventato rapidamente una meta popolare per i creator digitali. La sua presenza sui social media ha contribuito a diffondere la novità, portando un aumento di visite e condivisioni online. La poke fritta si sta affermando come una delle tendenze alimentari del momento nel settore della ristorazione.

Il primo store italiano di Poke Fritta diventa la meta preferita dei creator digitali. Il primo store italiano di Poke Fritta diventa la meta preferita dei creator digitali. Il CEO Campaniello: «Il nostro Yakimeshi componibile sta rivoluzionando lo street food in Italia». A meno di un mese dal taglio del nastro presso il Centro Commerciale Medì, Yakimesheria si conferma la novità più calda del panorama food retail del 2026. Il primo store italiano interamente dedicato allo Yakimeshi (il celebre riso saltato nipponico) ha superato la fase di lancio trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale, diventando la meta prediletta di influencer, tiktoker e content creator del settore gastronomico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Yakimesheria è già un trend: la “poke fritta” conquista gli influencer (e non solo)

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