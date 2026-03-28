Il settore dei viaggi organizzati in pullman sta vivendo una crescita significativa nel 2026, puntando su esperienze più autentiche e sostenibili. Le aziende offrono ormai itinerari che privilegiano il rispetto dell’ambiente e l’interazione con il territorio, attirando un pubblico sempre più interessato a scoprire luoghi attraverso mezzi di trasporto a basso impatto. Questa tendenza si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nel modo di viaggiare.

Il panorama del turismo globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Se l’ultimo decennio è stato dominato dalla velocità spasmodica degli spostamenti aerei e dalla frammentazione dei viaggi “fai-da-te”, il 2026 segna il consolidamento di una tendenza opposta: il ritorno al slow travel. In questo contesto, i viaggi organizzati in pullman non rappresentano più soltanto una scelta di nicchia o legata a una specifica fascia d’età, ma si sono evoluti in una modalità di scoperta del territorio che coniuga sostenibilità ambientale, ottimizzazione dei costi e una nuova forma di socialità consapevole. Le ragioni di questo cambiamento sono molteplici e affondano le radici in una nuova sensibilità collettiva. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Viaggi organizzati in pullman: la nuova frontiera del turismo esperienziale e sostenibile 2026

Articoli correlati

Appennino Lucano: nuova strategia per un turismo lento e sostenibile presentato alla Bit 2026.Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano ha presentato alla Bit 2026 di Milano una nuova strategia turistica, puntando sulla collaborazione tra...

Calabria alla BIT 2026: Turismo sostenibile e voci del territorio per una regione autentica e in crescita.La Calabria si presenta alla BIT 2026 con un bilancio turistico positivo e una rinnovata fiducia, celebrando un anno di successi e puntando a...

Altri aggiornamenti su Viaggi organizzati

Discussioni sull' argomento Bus concerti Olly: viaggi organizzati e pullman riservati ai fan; Corsie strette sul lungolago, Caterisano (FdI): Caos annunciato, danno per turismo e città; I tifosi alzano la voce. Il calcio è della gente. Lo vogliamo accessibile più giusto e popolare; Dagli Iron Maiden a Bad Bunny: come raggiungere i grandi live.

Raptor Travel - Le avventure dei Raptor Viaggi organizzati di gruppo - facebook.com facebook