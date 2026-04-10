A Bergamo è stata aperta una struttura che propone un’esperienza di soggiorno unica nel suo genere. Si tratta di una bolla trasparente immersa nella natura, dotata di una spa privata e di comfort di livello elevato. I clienti possono trascorrere una notte sotto le stelle, lontani dal traffico e dalla vita cittadina, vivendo un’esperienza di campeggio con servizi esclusivi. La proposta si rivolge a chi cerca un’alternativa originale per il relax e il contatto con l’ambiente naturale.

Palazzago. Una notte sotto le stelle, immersi nella natura e lontani dal caos e dalla vita frenetica della città, dormendo in una bolla con tutti i vantaggi dell’evasione tipici delle esperienze in campeggio ma al tempo stesso con servizi d’élite. Per gli appassionati di “ Glamping ” in Lombardia (e non solo) le colline di Palazzago sono diventate un punto di riferimento assoluto: il merito è di Exphera, nata nel 2020 dall’intuizione di Ursula Nobili e Ivan Giovanelli, che ha elevato il concetto di “ bubble room ” inserendola in un ecosistema di privacy totale, dove ogni suite trasparente è integrata da uno chalet privato e una SPA ad uso esclusivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Exphera, a Bergamo la nuova frontiera del turismo esperienziale: dormire in una bolla con spa privata; Exphera, la nuova frontiera del turismo esperienziale.

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