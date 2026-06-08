WWE | Suona la sveglia per Johnny Gargano?

Da zonawrestling.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Johnny Gargano sembra aver attraversato un momento di inattività dopo che Tommaso Ciampa ha lasciato la WWE per l’AEW. L’ex wrestler non si è ancora ripreso e si trova in uno stato di inattività che preoccupa chi gli sta vicino. Non ci sono ancora segnali di un ritorno in campo, nonostante gli sforzi di sua moglie per aiutarlo a uscire da questa fase.

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Dopo l’addio di Tommaso Ciampa alla WWE per approdare in AEW il nostro Johnny Gargano è caduto in una sorta di stato catatonico da cui non sembra esserci via d’uscita, con buona pace di Candice LeRae e tutti i suoi vani tentativi di portare il marito fuori da quel limbo in cui è caduto. Inutile dire che i suoi tentativi sono valsi ben poco se non per un’apparizione di Gargano in un match di alto profilo a NXT, precisamente a Stand and Deliver, salvo poi tornare nel suo oblio. Ora è il turno di Sami Zayn di provare a dargli qualche spunto per ritornare in sé, ma al momento non vi è traccia di alcun risultato. O almeno, non si smuove nulla sul lato pratico in quel di SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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