Negli ultimi anni, il settore del turismo nelle zone interne ha registrato una crescita significativa. Tuttavia, alcuni esperti evidenziano che se le amministrazioni comunali continueranno a operare senza coordinarsi, il potenziale di sviluppo potrebbe rimanere limitato. La mancanza di un’azione unitaria potrebbe ostacolare la valorizzazione delle risorse locali e la creazione di un’offerta turistica più efficace. La questione viene sollevata in un momento in cui si discute di politiche di promozione e collaborazione tra territori.

Il turismo dell’entroterra è molto cresciuto negli ultimi anni. Ma rischia di restare fermo a metà del guado se i Comuni continueranno a muoversi in ordine sparso. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che interviene dop la presentazione di A spass, il nuovo servizio di bus con tour guidati in Romagna. Per Sacchetti si tratta di "una bella novità e un’opportunità per il nostro entroterra". Tuttavia, per il sindaco, la Valmarecchia continua a essere troppo frammentata nella promozione turistica e incapace di presentarsi come un unico e grande prodotto. "Tutti siamo comuni belli, accoglienti, capaci. Ma se non sappiamo stare insieme, nessuno da solo è in grado di esistere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, Sacchetti suona la sveglia: "L’entroterra impari a fare squadra"

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