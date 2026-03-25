WWE | Johnny Gargano ritorna ad NXT e diventa primo sfidante al titolo NA dopo un Gauntlet Match

Durante l’episodio di NXT trasmesso il 24 marzo 2026, Johnny Gargano è tornato nel roster della federazione. In un Gauntlet Match, ha eliminato diversi avversari e si è aggiudicato il ruolo di primo sfidante al titolo NA. La sua performance ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

L’episodio di NXT del 24 marzo 2026 ha riservato una grande sorpresa con il ritorno di Johnny Gargano, che è diventato il contendente n. 1 al titolo NXT North American Championship. È entrato in scena come quinto partecipante misterioso in un Gauntlet Eliminator Match e si è aggiudicato la vittoria. Il campione nordamericano NXT, Myles Borne, era alla ricerca di uno sfidante per Stand & Deliver. Per decidere chi sarebbe stato, il general manager di NXT Shawn Michaels ha organizzato un Gauntlet Eliminator match. L’incontro vedeva la partecipazione di Shiloh Hill, Dion Lennox, Jackson Drake e Charlie Dempsey, insieme a un concorrente misterioso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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