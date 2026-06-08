La WWE ha annunciato che l’evento Money in the Bank, originariamente programmato per l’estate, si svolgerà a ottobre. La modifica nel calendario si lega anche ai Mondiali di calcio del 2026, che hanno portato a un cambiamento nella programmazione degli eventi sportivi e di intrattenimento. La decisione di spostare l’appuntamento è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi. La nuova data di Money in the Bank sarà comunicata successivamente.

La WWE ha ufficializzato una delle novità più sorprendenti del calendario 2026. Attraverso un comunicato diffuso nelle ultime ore, la compagnia ha annunciato che Money in the Bank 2026 si svolgerà il prossimo 10 ottobre a New Orleans, rompendo una tradizione consolidata che vedeva il Premium Live Event disputarsi durante il periodo estivo. Fin dalla sua introduzione come evento autonomo, Money in the Bank è stato infatti collocato quasi sempre tra giugno e luglio, diventando uno degli appuntamenti più importanti della stagione WWE dopo WrestleMania e SummerSlam. L’edizione 2026 sarà invece posticipata di diversi mesi e la motivazione sembra essere legata a un evento destinato a monopolizzare l’attenzione mondiale: i Mondiali FIFA 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Money in the Bank slitta a ottobre, i Mondiali 2026 cambiano il calendario

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