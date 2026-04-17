Calendario scolastico 2026 27 in Trentino | lezioni dal 10 settembre infanzia con calendario turistico al via da ottobre

La Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico 20262027 su proposta dell’assessore all’istruzione. Le lezioni nella scuola primaria e secondaria inizieranno il 10 settembre, mentre l’attività nelle scuole dell’infanzia con calendario turistico partirà a ottobre. La decisione riguarda l’intero territorio provinciale e si basa su un piano presentato dall’amministrazione locale. La pianificazione si riferisce al prossimo anno scolastico e viene resa nota ufficialmente.

La Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico 20262027 su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa. Per le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, l’inizio delle lezioni è fissato a giovedì 10 settembre 2026, con conclusione martedì 8 giugno 2027. L'articolo Calendario scolastico 202627 in Trentino: lezioni dal 10 settembre, infanzia con calendario turistico al via da ottobre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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