WWE | La Vision fa eliminare Seth Rollins dal King of the Ring ecco chi ne approfitta

Nel match di Raw a Parigi, Seth Rollins è stato eliminato al primo turno del torneo King of the Ring. L’intervento di Bron Breakker e della Vision ha portato alla sua uscita dalla competizione. Nessun altro dettaglio sul risultato o sulle reazioni dei wrestler coinvolti. La sconfitta di Rollins si è verificata durante il match, senza ulteriori interventi o cambiamenti di risultato.

Nel main event di Raw a Parigi, Seth Rollins è stato eliminato dal primo turno del torneo King of the Ring dopo l’intervento di Bron Breakker e della Vision. Ad approfittarne è stato Je’Von Evans, che ha schienato Ricky Saints e si è qualificato per le semifinali, dove affronterà il vincitore del quarto match di SmackDown. Il torneo King of the Ring riparte da Parigi. Il main event di Raw, trasmesso questa notte dall’Accor Arena di Parigi, ha messo in palio l’ultimo posto nei quarti del torneo King of the Ring. In un incontro a quattro senza squalifiche figuravano Seth Rollins, Je’Von Evans, Ricky Saints e Talla Tonga, con quest’ultimo a fare la voce grossa nelle fasi iniziali, sbarazzandosi degli avversari uno dopo l’altro grazie alla sua mole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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HE DISAPPEARS! Seth Rollins escapes The Vision in this masked men madness

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