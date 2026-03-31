La scorsa settimana, durante un evento di wrestling, Seth Rollins è stato aggredito improvvisamente da Gunther. La scena si è svolta davanti al pubblico e ha portato alla decisione di organizzare un match tra i due per il prossimo evento di WrestleMania 42. Nel frattempo, si è appreso che Rollins era stato fermato dalla polizia di Boston in precedenza, a causa di un'ordinanza restrittiva emessa da Paul Heyman.

La scorsa settimana Seth Rollins era stato tratto in arresto dalla polizia di Boston in violazione dell’ordine restrittivo ottenuto da Paul Heyman. Il visionario oltre a non potersi avvicinare aveva anche assalito il Wise Man costringendo di fatto la polizia ad arrestarlo. Questa settimana le accuse sono cadute e Rollins è tornato libero, ma le buone notizie per lui non sono finite in quanto è arrivato finalmente l’ok dei medici per tornare a lottare. Due notizie ignorate da Paul Heyman che, rifiutandosi di leggere le mail di Adam Pierce, ha preso la via del ring ignaro delle sorti del suo nemico. Stanotte a Raw, Paul Heyman ha preso la via... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins assalito dal nulla da Gunther, nasce così un match per WrestleMania 42

Articoli correlati

Seth Rollins torna in WWE: piani e anticipazioni per WrestleMania 42Il ritorno di Seth Rollins durante l’Elimination Chamber di Chicago ha segnato l’inizio di una fase stabile nel roster WWE.

WWE: Aggiornamenti sullo status di Seth Rollins, la compagnia punta su di lui per WrestleMania 42Il clamoroso ritorno di Seth Rollins all’Elimination Chamber non è stato un semplice momento isolato, tutto lascia pensare a un rientro a tempo pieno.

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento WWE: Seth Rollins arrestato dalla polizia di Boston dopo aver aggredito ancora Paul Heyman; Seth Rollins lancia frecciate dirette a Tom Brady in vista di WrestleMania 42; WWE Raw 23-03-26: Roman Reigns distrugge CM Punk e l’anarchia regna a Boston – HIGHLIGHTS; Seth Rollins: Sono fiero del fatto che il World Heavyweight Championship sarà nel vero Main Event di WrestleMania.

Rivelato il piano originale della WWE per il match titolato di Seth Rollins a WrestleMania 39Cambiamenti dietro le quinte spiegano perché Seth Rollins ha saltato il match per il titolo WWE a WrestleMania 39. worldwrestling.it

30 MARZO 2015: E' l'edizione di Raw post WrestleMania 31. Brock Lesnar è incazzato nero: Seth Rollins si è inserito nel main event dello showcase degli immortali tra lo stesso Lesnar e Reigns, incassa la valigetta del Money in the Bank e diventa campione. - facebook.com facebook