WWE | AJ Styles sta collaborando ad Evolve

AJ Styles sta collaborando con la promotion Evolve, dopo aver annunciato il ritiro dalla WWE. La decisione è arrivata dopo la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble. Non sono stati condivisi dettagli sui progetti futuri dell’atleta, ma la collaborazione con Evolve rappresenta una novità rispetto alla sua carriera precedente. La sua presenza nel roster della promotion è stata confermata senza indicazioni su eventuali match o impegni specifici.

Dopo averlo visto ritirarsi a seguito della sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble, i fan si sono chiesti quale sarebbe stata la prossima tappa del viaggio di AJ Styles nel pro wrestling. Come più volte specificato dallo stesso Styles, ha preferito restare all’interno del “ WWE Umbrella”, dedicandosi al lavoro con i giovani wrestler. Grazie a una particolare domanda ricevuta nel suo podcast, Phenomenally Retro, Styles ha fornito alcuni dettagli su uno dei compiti che attualmente svolge in WWE, dimostrando di rappresentare ancora un valore aggiunto per la compagnia, anche se non più da lottatore attivo. Grazie alla domanda che gli è stata posta, è emerso che Styles collabora allo show di WWE Evolve, ma non esattamente in qualità di allenatore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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