In un'intervista recente, un rappresentante di alto livello nel mondo del wrestling ha commentato il nuovo ruolo di un noto wrestler. Nonostante il ritiro ufficiale dall’attività sul ring, il suo coinvolgimento nel settore continua a essere significativo. La sua presenza rimane forte nel panorama della disciplina, dimostrando un legame duraturo con il pubblico e gli altri professionisti. La discussione si è concentrata sul suo futuro e sull’impatto delle sue nuove mansioni.

Che quello di AJ Styles con il mondo del Pro Wrestling fosse un legame a filo doppio lo si era capito da tempo, e nemmeno il suo ritiro ufficiale dal ring ha incrinato questo legame. Del resto, per il mondo del Wrestling sarebbe un danno enorme privarsi di una figura d’esperienza come AJ Styles il quale, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cambiare aria. La conferma arriva da Paul Levesque, noto ai più col ring name di Triple H, che è stato ospite di Cody Rhodes nell’ultima puntata del suo podcast “ What Do You Wanna Talk About? ” dove, tra i tanti argomenti presi in esame, si è parlato anche del Phenomenal One. AJ Styles sarà un talent scout. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H discute il nuovo ruolo di AJ Styles

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