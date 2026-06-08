Nel torneo WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, le prime due teste di serie sono state eliminate subito. La russa Ekaterina Alexandrova e la danese Clara Tauson sono state eliminate, mentre la belga Elise Mertens, numero tre del seeding, è passata al turno successivo. Il torneo si svolge nei Paesi Bassi e non ci sono italiane in gara.

Si apre con dei risultati a sorpresa il torneo WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, privo di italiane al via: escono di scena subito le prime due teste di serie, ovvero la russa Ekaterina Alexandrova e la danese Clara Tauson, mentre avanza la numero 3, la belga Elise Mertens. Il primo ribaltone porta la firma della magiara Panna Udvardy, che elimina la russa Ekaterina Alexandrova, numero 1 del seeding, battuta con lo score di 6-4 7-6 (5) in un’ora e quaranta minuti di gioco: agli ottavi per lei ci sarà l’ ucraina Daria Snigur, che regola la wild card spagnola Paula Badosa, superata con il punteggio di 6-1 7-6 (2) in un’ora e 23 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA ‘s-Hertogenbosch 2026, risultati 8 giugno: avanza Elise Mertens, fuori Alexandrova e Tauson

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