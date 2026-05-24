Nella prima giornata del tabellone femminile a Roland Garros 2026, due giocatrici sono uscite dal torneo: Tauson è stata eliminata, mentre Andreeva ha superato il primo turno. I risultati ufficiali mostrano che la vittoria di Andreeva le permette di avanzare ai prossimi incontri, mentre Tauson saluta la competizione. Nessun altro dettaglio sui punteggi o gli avversari è ancora stato comunicato.

Si chiude la prima giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026: passano agli archivi venti incontri del primo turno (spalmato su tre giorni), ma purtroppo in casa Italia esce di scena l’unica azzurra impegnata, la qualificata Lucia Bronzetti, che cede alla ceca Marie Bouzková, numero 27 del seeding, vittoriosa per 6-3 6-1. La cinese Xinyu Wang, numero 32, piega l’austriaca Lilli Tagger, che sarà la compagna in doppio di Sara Errani, battuta per 6-3 3-6 6-4, mentre il principale upset di giornata riguarda la vittoria dell’ucraina Daria Snigur, che rimonta la danese Clara Tauson, numero 21, sconfitta per 3-6 7-5 6-2, infine la russa Mirra Andreeva, numero 8 del tabellone, elimina la wild card transalpina Fiona Ferro con un doppio 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, risultati tabellone femminile 24 maggio: Andreeva ok, fuori Tauson

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