WTA Queen’s 2026 risultati 8 giugno | avanti Cristian e Pliskova eliminata Samsonova

Notizia in breve

A causa della pioggia, i match al torneo WTA 500 del Queen’s Club di Londra sono stati interrotti dopo aver disputato solo tre incontri e un quarto è stato rinviato a domani. Tra le giocatrici che sono avanzate ci sono Cristian e Pliskova, mentre Samsonova è stata eliminata. La giornata si è svolta con condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato il programma. Nessuna italiana ha partecipato al torneo.