WTA Queen’s 2026 risultati 8 giugno | avanti Cristian e Pliskova eliminata Samsonova

Da oasport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa della pioggia, i match al torneo WTA 500 del Queen’s Club di Londra sono stati interrotti dopo aver disputato solo tre incontri e un quarto è stato rinviato a domani. Tra le giocatrici che sono avanzate ci sono Cristian e Pliskova, mentre Samsonova è stata eliminata. La giornata si è svolta con condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato il programma. Nessuna italiana ha partecipato al torneo.

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La pioggia è la grande protagonista del torneo WTA 500 del Queen’s Club di Londra, in Inghilterra, privo di italiane al via: vengono completati appena tre match ed un quarto viene sospeso e rinviato a domani, quando si completerà il primo turno. Con le prime quattro giocatrici del seeding ammesse di diritto agli ottavi di finale, l’unica testa di serie oggi in campo è la canadese Leylah Fernandez, numero 8, il cui match contro la wild card britannica Katie Boulter viene sospeso a metà secondo set con la nordamericana in vantaggio per 6-3 3-3. Nei match completati quest’oggi la romena Jaqueline Cristian supera la cinese Zheng Qinwen per 6-4 7-6 (4), mentre la ceca Karolina Pliskova rimonta la statunitense Mccartney Kessler per 6-7 (1) 6-3 6-4, infine la wild card britannica Harriet Dart elimina la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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