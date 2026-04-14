WTA Stoccarda 2026 esordio vincente di Muchova Avanti Alexandrova eliminata Badosa

Nella seconda giornata del WTA 500 di Stoccarda, si sono disputati diversi incontri sul campo in terra battuta. Muchova ha aperto la sua partecipazione con una vittoria, mentre Alexandrova è passata al turno successivo. Badosa è stata eliminata dalla competizione. La giornata ha visto anche altri incontri, con giocatrici che si sono sfidate per avanzare nel torneo.

Seconda giornata del WTA 500 di Stoccarda. Sulla terra rossa tedesca si sono svolti alcuni match di primo turno e tra questi c’era quello della ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, che ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-2 6-4 ed ora se la vedrà con la belga Elise Mertens, che ha invece sconfitto la tedesca Ella Seidel sempre in due set per 6-3 6-4. La testa di serie numero uno del torneo è la kazaka Elena Rybakina, che ha usufruito di un bye al primo turno e che ha conosciuto oggi la sua prossima avversaria, che sarà la russa Diana Shnaider. La numero diciannove del ranking ha superato abbastanza agevolmente nell’ultimo match di giornata la tedesca Tatiana Korpatsch per 6-3 6-1 in un’ora e mezza di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Stoccarda 2026, esordio vincente di Muchova. Avanti Alexandrova, eliminata Badosa Leggi anche: WTA Abu Dhabi 2026, buon esordio per Ostapenko e Yastremska. Eliminata Badosa Leggi anche: WTA Charleston 2026, Jessica Pegula affronterà Elisabetta Cocciaretto. Avanti anche Badosa e Fernandez