WTA Linz 2026 Tagger continua a vincere Derby austriaco con Potapova avanti Pliskova

Nel torneo WTA di Linz 2026 si sono conclusi i match dei quarti di finale, con la giovane austriaca Lilli Tagger che ha ottenuto una vittoria contro la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero tre, con il punteggio di 6-2 7-6. La sfida tra Potapova e un'altra giocatrice si è conclusa con la vittoria della prima, mentre Pliskova ha proseguito il suo cammino nel torneo.

Si è completato il tabellone dei quarti di finale nel WTA di Linz. Continua il cammino nel torneo di casa della diciottenne austriaca Lilli Tagger, che ha superato brillantemente la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero tre, con il punteggio di 6-2 7-6. Una vittoria sicuramente di prestigio per l’allieva di Francesca Schiavone, che sta continuando la sua crescita, entrando con questo risultato tra le prime cento del ranking mondiale. Per Tagger nei quarti ci sarà un derby austriaco. Infatti la diciottenne se la vedrà con la connazionale Anastasia Potapova, che gioca proprio da questa stagione per l’Austria dopo il cambio di nazionalità (prima era per la Russia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Linz 2026, Tagger continua a vincere. Derby austriaco con Potapova, avanti Pliskova Leggi anche: WTA Linz 2026, avanzano Vekic ed Eala. Tagger elimina Badosa e Francesca Schiavone può sorridere WTA Linz 2026: Andreeva e non solo nello storico torneo austriaco1987: da questo anno parte la storia del WTA di Linz, uno degli eventi indoor più conosciuti e apprezzati del circuito femminile. Temi più discussi: WTA Linz: Tagger supera Badosa e avvicina la top 100; WTA Linz 2026, avanzano Vekic ed Eala. Tagger elimina Badosa e Francesca Schiavone può sorridere; Tabellone WTA Linz 2026: Badosa debutta contro Tagger e evita le favorite principali; Live Mirra Andreeva - Sloane Stephens - Linz Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026. WTA Linz 2026, Tagger continua a vincere. Derby austriaco con Potapova, avanti PliskovaSi è completato il tabellone dei quarti di finale nel WTA di Linz. Continua il cammino nel torneo di casa della diciottenne austriaca Lilli Tagger, che ha ... oasport.it WTA 500 Linz 2026: Tagger sorprende Samsonova, da lunedì sarà Top 100La classe 2008 austriaca sorprende Samsonova davanti al pubblico di casa e si guadagna il matematico accesso alla Top 100 WTA ... spaziotennis.com Jelena Ostapenko si è qualificata per i quarti di finale del torneo WTA di Linz, battendo in due set la 20enne filippina Alexandra Eala: la tennista lettone affronterà venerdì la rumena Elena Ruse. Il match ha avuto un andamento particolare nel secondo set: dop - facebook.com facebook WTA Linz, Andreeva scherza: “Hai rotto, Conchita, vattene a casa” x.com