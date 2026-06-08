Wrongonyou in concerto

Giovedì 25 giugno da Ex Dynamo (via dell'Indipendenza 71z) a BolognaWrongonyou è lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, classe 1990.Un giovane talento fuori dal comune che con la sua musica fresca e autentica arriva dritto al cuore.Inizia come chitarrista in una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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