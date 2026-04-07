Wrongonyou in concerto a Efesto

Wrongonyou, nome d'arte di Marco Zitelli, musicista romano nato nel 1990, si esibirà in concerto a Efesto. Con uno stile musicale caratterizzato da freschezza e autenticità, ha conquistato un pubblico vario nel corso degli anni. La sua performance è attesa per questa serata, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue composizioni. L’evento si svolgerà nello spazio dedicato alla musica dal vivo.

Wrongonyou è lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, classe 1990.Un giovane talento fuori dal comune che con la sua musica fresca e autentica arriva dritto al cuore.Inizia come chitarrista in una band in Georgia negli Stati Uniti. In seguito nel 2013 comincia a pubblicare brani su SoundCloud, venendo poi scoperto da un professore di sound design di Oxford, che lo invita a registrare nello studio dell’università; qui pubblica la sua prima demo intitolata Hands.Dopo aver firmato per l’etichetta Carosello Records, il 18 novembre 2016 pubblica l’EP The Mountain Man. Nel 2018 effettua una tournée a livello nazionale e internazionale, con esibizioni al South by Southwest, al Primavera Sound Festival, l’Eurosonic Noorderslag e l’Europa Vox. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it "L’Europa tra stile galante e classicismo": in concerto Trio EfestoDomenica 8 febbraio alle ore 18, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il prossimo appuntamento con la stagione concertistica della... Wrongonyou entra nel roster di La Fabbrica e festeggia 10 anni di “The Mountain Man”ROMA – Il 2026 segna un traguardo importante per il panorama indie e folk italiano: i dieci anni dall’uscita di The Mountain Man, l’EP di debutto che...