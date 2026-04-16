Concerto lirico

Domenica 19 aprile alle 15:30 si svolge un concerto lirico presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni, in via G. Meda a Milano. L'evento è promosso dall'Associazione Culturale “Art & Music Insieme” e si tiene in collaborazione con il Municipio 5 della città. Durante il pomeriggio sono previsti brani e duetti d’opera di compositori italiani e stranieri. L’ingresso è aperto al pubblico.

Domenica 19 Aprile ore 15:30, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni (via G. Meda, 50 – Milano) l'Associazione Culturale “Art & Music Insieme”, in collaborazione del Municipio 5 di Milano, organizza un bel pomeriggio di grande cultura: con musica lirica, brani e duetti d’opera di W. A.🔗 Leggi su Milanotoday.it Concerto Lirico Notizie correlate Leggi anche: Un concerto lirico dedicato a Franco Corelli Concerto lirico...il fascino del tempo in musicaIl percorso si apre nel cuore del Seicento con l’intensità espressiva di Claudio Monteverdi, dove la parola si fa emozione pura e il dialogo musicale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concerto lirico...il fascino del tempo in musica il 12 aprile 2026; Concerto Lirico L'universo di W. A. Mozart: data e programma; Chorus Live, a Dolianova il concerto del Coro del Teatro Lirico di Cagliari - L'Unione Sarda.it; Giovani promesse all’opera. Concerto liricoDomenica 19 Aprile ore 15:30, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni (via G. Meda, 50 – Milano) l'Associazione Culturale Art & Music Insieme, in collaborazione del Municipio 5 di Milano, orga ... milanotoday.it Il Coro del Teatro Lirico di Cagliari in trasferta a Sanluri e DolianovaIl Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto e preparato da Massimo Fiocchi Malaspina, sarà protagonista a Sanluri e Dolianova. (ANSA) ... ansa.it Concerto finale - Concorso di Canto Lirico Giulio Neri - facebook.com facebook