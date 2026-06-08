Durante la tappa di Praga della World Climbing Series, l’Italia ha ottenuto sette semifinalisti tra le categorie Boulder e Lead. Filip Schenk si è qualificato per la finale nella disciplina Lead, mentre Camilla Moroni è arrivata a un passo dall’accesso alla finale nel Boulder. I risultati indicano una partecipazione qualificata e senza esclusioni di rilievo per gli atleti italiani. La competizione si svolge con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Bilancio positivo per l’Italia nella tappa di World Climbing Series di Praga. Gli azzurri piazzano sette semifinalisti tra Boulder e Lead, con Filip Schenk protagonista fino alla finale nella specialità Lead e Camilla Moroni a un passo dall’accesso all’atto conclusivo del Boulder. La tappa di Praga della World Climbing Series, la nuova denominazione della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, ha regalato segnali incoraggianti alla spedizione italiana. Tra Boulder e Lead sono stati ben sette gli atleti azzurri capaci di conquistare la semifinale, confermando la crescita del movimento italiano a livello internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Climbing Series di Praga, Schenk conferma il suo valore: finale Lead e sette semifinalisti azzurri

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