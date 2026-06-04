Durante le qualificazioni del lead a Praga, due atleti italiani sono stati promossi alla fase successiva della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. La competizione si svolge nella capitale ceca e riguarda la disciplina che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La tappa continua con le prove di qualificazione, mentre gli atleti italiani si sono distinti nel loro percorso di qualificazione.

La tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva in corso di svolgimento a Praga (Cechia) prosegue con le qualificazioni del lead, disciplina tecnica che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Giornata positiva in casa Italia sul fronte maschile: Giovanni Placci ha chiuso al quinto posto con il punteggio di 6.24, alle spalle dell’indonesiano Putra Tri Ramadani (1.73), del giapponese Sorato Anraku (1.87 per il grande favorito della vigilia) dello spagnolo Alberto Ginez Lopez (3.46 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella combinata) e dell’altro nipponico Neo Suzuki (4.58). Promosso alle semifinali di domenica, che determineranno poi gli otto atleti ammessi all’atto conclusivo, anche l’ottimo Filip Schenk (nono con 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Placci e Schenk promossi in Coppa del Mondo: azzurri avanti nel lead di Praga

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