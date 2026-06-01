In vista della Coppa del Mondo di arrampicata 2026, l’Italia manda a Praga una squadra di 16 atleti. Nel dettaglio, Moroni gareggerà nel boulder, mentre Schenk e Placci parteciperanno nella specialità lead. La tappa europea, terza del circuito, segue le prove di Berna e Madrid. La squadra italiana schiera sette concorrenti nel boulder e nove nella lead.

Terza tappa europea del massimo circuito dopo Berna e Madrid: sette azzurri nel boulder e nove nella lead. Camilla Moroni punta a confermare l’ottavo posto di Madrid, Filip Schenk e Giovanni Placci le punte di diamante nella lead. La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva approda a Praga, terza tappa europea del massimo circuito internazionale dopo Berna e Madrid. La capitale della Repubblica Ceca ospita un fine settimana dedicato alle specialità di boulder e lead, con punti preziosi in palio per le classifiche generali e un livello tecnico che si preannuncia di primissimo piano. L’Italia si presenta con una delegazione di sedici atleti: sette nel boulder e nove nella lead. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo arrampicata 2026, l’Italia va a Praga con 16 azzurri: Moroni nel boulder, Schenk e Placci nella lead

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Matteo Reusa campione italiano boudler a Bressanone

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