Workshop | Vino e fotografia

Workshop fotografico con smartphone per catturare la luce, i colori e l’atmosfera dell’estate tra i filari. La fotografia è un modo per osservare il paesaggio con occhi nuovi: seguire la luce, cogliere i dettagli, raccontare atmosfere attraverso un’immagine. Tra i vigneti, ogni scorcio diventa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Workshop with Roman from Switzerland

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