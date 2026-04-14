Il Parco del Conero ospita un workshop di fotografia

Nel fine settimana, il Parco del Conero sarà il palcoscenico di un workshop dedicato alla fotografia. Durante l’evento, saranno esplorati i paesaggi naturali, le zone archeologiche e gli scorci più suggestivi dell’area. Il programma prevede visite guidate e sessioni pratiche sul campo, con l’obiettivo di catturare le diverse sfaccettature del territorio. L’iniziativa coinvolge appassionati e professionisti provenienti da diverse regioni.

Il programmaSIROLO – I meravigliosi scorci paesaggistici del Conero, le bellezze naturali e quelle archeologiche saranno i protagonisti del workshop di fotografia che vedrà il Parco del Conero protagonista nel prossimo weekend. Grazie al Cea Parco del Conero, all’organizzazione dell’Associazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it L’Anima del Rito: workshop esclusivo di fotografia umanista durante la Settimana SantaFRANCAVILLA FONTANA – Dal 2 al 4 aprile 2026, il fotografo Giuseppe Lanotte guiderà un’esperienza fotografica d’autore dedicata ai riti della... Il Parco del Conero alla Bit di Milano per parlare di cicloturismoSIROLO – Il fenomeno del cicloturismo nelle Marche è in grande crescita in linea con un trend nazionale che stacca percentuali di fortissimo aumento. Ad Ancona torna la Camminata del Sorriso, 6 km nel Parco del Conero. L'iniziativa permette di coniugare natura e solidarietà #ANSA - facebook.com facebook