Musica vino workshop Torna il ’Flash Fest’

Dal 13 al 16 maggio si svolgerà nel cuore della Toscana il ‘Flash Festival’, un evento che combina musica di livello internazionale con esperienze di cibo, vino, workshop e narrazione. La manifestazione offre un'occasione per immergersi in un ambiente dedicato alla cultura e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti, produttori e pubblico in un calendario di attività diversificate. La location e il programma sono stati annunciati dagli organizzatori, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torna ’Flash Festival’, incontro immersivo dal 13 al 16 maggio nel cuore della Toscana, dove la musica di livello internazionale dialoga con cibo, vino, movimento e narrazione. Appuntamento a Castiglion Fiorentino al Podere Sant’Apollonia per creare momenti di pace e reset intorno alla natura. In questi 4 giorni viene esaltata la cultura italiana dell’accoglienza. Per chi vorrà partecipare è possibile acquistare il pass di 4 giorni online. Tra le colline vitate Flash riunisce una line-up di respiro globale creando uno spazio in cui condividere momenti memorabili e vivere in prima persona la cultura e i valori della comunità locale. Giunto...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musica, vino, workshop. Torna il ’Flash Fest’ Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Flash Festival 2026 si espande oltre la musica con 14 masterclass di vino, cene conviviali a tavola lunga e una nuova zen tent in ToscanaArezzo, 17 aprile 2026 – Flash Festival non è un festival musicale con del cibo italiano “di contorno”. Torna il Napoli Queer Festival: sei giorni di spettacoli, cinema, musica, workshop e arti visiveDa martedì 14 a domenica 19 aprile, appuntamento con il Napoli Queer Festival 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Musica, vino, workshop. Torna il ’Flash Fest’; Quando la musica inebria: al Flash Festival si incrocia coi calici di vino. Musica, vino, workshop. Torna il ’Flash Fest’Torna ’Flash Festival’, incontro immersivo dal 13 al 16 maggio nel cuore della Toscana, dove la musica di livello ... quotidiano.net Flash Festival 2026 si espande oltre la musica con 14 masterclass di vino, cene conviviali a tavola lunga e una nuova zen tent in ToscanaArezzo, 17 aprile 2026 – Flash Festival non è un festival musicale con del cibo italiano di contorno. Non lo è mai stato. È un incontro immersivo di quattro giorni nel cuore della Toscana: intimo, ... lanazione.it ÈTv Marche. . #MarcheFlash L’ UNICAM - Universita' degli Studi di Camerino ha presentato la prima edizione di #JUSTFEST, il contest di comunicazione scientifica promosso dalla Scuola di Giurisprudenza: il tema scelto per questa edizione è “Il #lavoro che ( - facebook.com facebook