Wizz Air internet a bordo dal 2027 | accordo con Starlink e addio alla modalità aereo

Da bergamonews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dal 2027, Wizz Air offrirà connessione internet a bordo grazie a un accordo con Starlink. La compagnia aerea eliminerà la modalità aereo sui voli, consentendo ai passeggeri di utilizzare i propri dispositivi senza restrizioni durante il volo. La connessione sarà disponibile su tutti i voli della flotta, con l'obiettivo di garantire accesso continuo a internet durante il viaggio. La partnership prevede l'installazione di apparecchiature Starlink sugli aerei della compagnia.

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Dal 2027 sugli aerei Wizz Air non sarà più necessario rinunciare ad essere connessi: il vettore ungherese ha infatti annunciato un piano di introduzione della connettività Starlink su tutta la propria flotta a partire dal prossimo anno, diventando la prima compagnia aerea low cost europea a portare a bordo la tecnologia avanzata di internet. Un’operazione alla quale da tempo lavoravano anche altri competitor, Easy Jet su tutti, ma che nessuno era ancora riuscito a far partire, soprattutto per una questione di costi: a sfondare la barriera è ora la compagnia che fa capo a József Váradi che ha raggiunto un accordo con la società di proprietà di SpaceX per “un’evoluzione del trasporto aereo accessibile e sempre connesso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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