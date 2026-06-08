Wizz Air internet a bordo dal 2027 | accordo con Starlink e addio alla modalità aereo

Dal 2027 sugli aerei Wizz Air non sarà più necessario rinunciare ad essere connessi: il vettore ungherese ha infatti annunciato un piano di introduzione della connettività Starlink su tutta la propria flotta a partire dal prossimo anno, diventando la prima compagnia aerea low cost europea a portare a bordo la tecnologia avanzata di internet. Un’operazione alla quale da tempo lavoravano anche altri competitor, Easy Jet su tutti, ma che nessuno era ancora riuscito a far partire, soprattutto per una questione di costi: a sfondare la barriera è ora la compagnia che fa capo a József Váradi che ha raggiunto un accordo con la società di proprietà di SpaceX per “un’evoluzione del trasporto aereo accessibile e sempre connesso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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