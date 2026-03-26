Napoli-Venezia Wizz Air decolla dal 1° luglio con voli giornalieri

A partire dal 1° luglio 2026, Wizz Air inizierà a operare voli giornalieri da Venezia, con l’intento di potenziare le rotte nazionali e internazionali in vista della stagione estiva. La compagnia aerea prevede di introdurre un quarto Airbus A321neo nella base veneziana, anticipando di alcuni mesi l’arrivo di questo nuovo velivolo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Wizz Air accelera sulla base di Venezia e anticipa al 1° luglio 2026 l’arrivo del quarto Airbus A321neo, rafforzando l’offerta domestica e internazionale in vista della stagione estiva. L’operazione si traduce in nuove rotte, più frequenze e un ampliamento complessivo del network, con tariffe a partire da 14,99 euro. Più voli domestici: Napoli operativa da luglio. Il potenziamento riguarda innanzitutto il mercato interno. La rotta Venezia–Napoli partirà il 1° luglio 2026 con 7 frequenze settimanali, destinate a salire a 11 da dicembre. Novità anche per la Sardegna: debutta la Venezia–Alghero, collegamento stagionale attivo dalla stessa data con tre voli a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) e prezzi da 29,99 euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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