Palermo vola nel mondo | 6 nuove rotte e un terzo aereo Wizz Air

Wizz Air annuncia l’espansione dell’attività a Palermo a partire da settembre 2026, con l’introduzione di un terzo aereo e sei nuove rotte. Tra le destinazioni previste ci sono Praga e Marrakech. L’operazione comporterà la creazione di circa 400 nuovi posti di lavoro complessivi. La compagnia aerea conferma così il rafforzamento della presenza nell’aeroporto palermitano, con rotte che collegano la città a diverse destinazioni europee e nordafricane.

? Cosa sapere Wizz Air potenzia Palermo con un terzo aereo e sei nuove rotte dal settembre 2026.. L'espansione verso Praga e Marrakech creerà circa 400 nuovi posti di lavoro totali.. Wizz Air potenzia la propria presenza all’aeroporto Falcone Borsellino con l’immissione di un terzo velivcolo basato a Palermo, che permetterà il lancio di sei nuovi collegamenti tra luglio e settembre 2026 verso destinazioni come Praga, Marrakech e Dortmund. L'annuncio è giunto oggi presso l'hotel Federico II in via Principe di Granatelli, durante un incontro congiunto tra la compagnia ungherese e la società Gesap che gestisce lo scalo di Punta Raisi. La strategia di espansione prevede che, a partire dal 6 settembre prossimo, la flotta della compagnia low cost aumenti la propria capacità operativa sul territorio siciliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo vola nel mondo: 6 nuove rotte e un terzo aereo Wizz Air Notizie correlate Wizz Air scommette su Malpensa: decimo aereo e sette nuove rotteMalpensa (Varese) – Wizz Air punta su Milano Malpensa, consolidando il ruolo dello scalo come hub strategico nel Nord Italia. Wizz Air fa "10" a Malpensa: un aereo in più nella base e 5 nuove rotteLa compagnia aerea Wizz Air fa “10” e apre una nuova fase di sviluppo della sua base nell’aeroporto di Milano Malpensa in collaborazione con Sea... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Váradi (Wizz Air): Temporanea mancanza di jet fuel in tre aeroporti italiani; El Al aprirà un nuovo volo diretto per Buenos Aires dal prossimo novembre; Ryanair, parla il ceo O'Leary: Forniture garantite fino a maggio. Dopo? Che ne so, tiriamo tutti a indovinare; Hormuz blocca il cherosene: perché i voli per la Sicilia rischiano di saltare entro giugno. Wizz air apre base a Palermo con due A321neo e dieci rotteDue aerei Airbus A321neo posizionati all'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino e dieci rotte (nove annuali) verso sette paesi. Nasce a Palermo, dopo 4 anni, la 39esima base Wizz Air ... ansa.it BlogSicilia. . La compagnia aerea Wizz Air rafforza la propria presenza in Sicilia annunciando un importante piano di espansione presso l’aeroporto Falcone Borsellino. - facebook.com facebook